«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة وتباين الحرارة بين الارتفاع والانخفاض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى توالي الانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق وانخفاضها على أخرى، مع تكوّن سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالمملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال المركز: بمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية يطرأ معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية) قد تودي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف المركز: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)؛ يمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (عسير، جازان، نجران)، كذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط، بسرعة تتراوح بين 25 و50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 20 - 42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويكون بين متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20-42كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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