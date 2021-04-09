«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء «الكولا» على مواد من الخنزير

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، علاقة مشروبات الكولا، وتحديدًا البيبسي وكوكا بدخول مواد أو أجزاء من الخنزير في تصنيعها.

وتفاعلت الهيئة مع سؤال يقول: هل المشروبات الغازية مثل: بيبسي كولا - كوكا كولا تحتوي على مواد من الخنزير؟".

وقالت الهيئة، في بيان لها: حول احتمال احتواء بعض المشروبات الغازية (بيبسي كولا - كوكا كولا) المتوافرة في أسواق المملكة على مواد أو أجزاء من الخنزير، قامت الهيئة (ممثلة بقطاع الغذاء) بسحب عينات من تلك المنتجات بغرض إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لمعرفة حقيقة الأمر.

وأضافت الهيئة: تم إرسال العينات إلى مختبرات محلية ذات كفاءة عالية لإجراء التحاليل عليها، وأوضحت نتائج الاختبارات خلو المنتجات المذكورة من منتجات الخنزير.

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