وزير الصحة: يهمنا سلامة الآباء والأمهات.. الأولوية لهم في تلقي لقاح كورونا

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اهتمام المملكة بسلامة الآباء والأمهات وحرصها على عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مدللًا على ذلك بإتاحة وزارة الصحة، لقاح كورونا دون موعد للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر.

وقال الوزير الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يهمنا سلامة آبائنا وأمهاتنا. لذا سهلنا لمن عمرهم 75 عامًا وأكثر الذهاب لأي مركز لقاحات دون موعد. وسوف يكون لهم الأولوية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة دون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.