«البلديات»: يجب ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات الآمنة

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة ارتداء الكمامة والوقوف على الملصقات الأرضية تؤمن بينك وبين الآخرين مسافة آمنة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب ارتداء الكمامة في الأماكن العامة؛ لأنه يحمي الآخرين ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19».

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و540 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من (٧٥) عامًا وأكثر، من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كل مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

اقرأ أيضا:

وزير الصحة: يهمنا سلامة الآباء والأمهات.. الأولوية لهم في تلقي لقاح كورونا