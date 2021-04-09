وسط ترقب بين المواطنين.. أسعار البنزين خلال ساعات و«أرامكو» تبدأ التطبيق الأحد

تعكف شركة أرامكو السعودية حاليًّا، على المراجعة الدورية لأسعار الوقود في المملكة، تمهيدًا للإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر أبريل، مساء السبت؛ وليتم العمل بها بداية من صباح الأحد، الحادي عشر من الشهر الجاري.

وسوف تحدد «أرامكو» الأسعار الجديدة؛ في ضوء المتغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط، والتوقعات المستقبلية لحجم الإمدادات، وكذا الاضطرابات التي يمر بها قطاع الطاقة تأثرًا بالأحداث السياسية الدولية.

يأتي هذا وسط حالة من ترقب المواطنين والمقيمين لقرار «أرامكو» بشأن تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات الـ«حوكمة» التي تنتهجها الشركة منذ فبراير قبل الماضي.

وكانت «أرامكو»، أعلنت في فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95؛ لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

في المقابل، تستعد الجهات الرقابية لتكثيف على محطات الوقود في كافة ربوع المملكة للتأكد من التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب بها، خلال الساعات القليلة قبيل إعلان الأسعار الجديدة.

يشار إلى أن أسعار شهر مارس المعمول بها حاليًّا هي: بنزين (91): 1.9ريال سعودي.

– سعر بنزين (95): 2.04 ريال سعودي.

– سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

– سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

– سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.