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إغلاق 23 منشأة تجارية لمخالفة للاحترازات بالشرقية

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الرياض - محمد عبدالله - خلال جولات رقابية على الأسواق والمنشآت..

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1621 جولة رقابية، إضافةً لـ 51 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن أعمال اللجنة الميدانية، وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية، وتحرير 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز كافة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا»؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس .

ودعَت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز 940 لمعالجتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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