الفرق الرقابية توزع منشورات عن الفترة التصحيحية بـ5 لغات

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها الوزارة أخيرا. وحثت «التجارة» جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية، وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في تاريخ 23-8-2021.
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