الفرق الرقابية توزع منشورات عن الفترة التصحيحية بـ5 لغات

وزعت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في منطقة نجران منشورات تحتوي على معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية بأكثر من 5 لغات مختلفة، وملصقات تحتوي على رموز مقروءة تعرّف بالحملة، وتوضع على مداخل المحال التجارية.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق الحملة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري التي أطلقتها الوزارة أخيرا. وحثت «التجارة» جميع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري على المسارعة إلى الاستفادة من الفترة التصحيحية، وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في تاريخ 23-8-2021.