مياه نجران تتجاوب مع «دوت الخليج» وتعالج هبوط صرف الأثايبة

باشرت شركة المياه الوطنية معالجة هبوط وحفر مشروع تمديدات الصرف الصحي في حي الأثايبة بنجران، لإصلاح أضرار الطبقة الأسفلتية التي تسبب فيها المشروع بعدد من شوارع الحي، وذلك تجاوبا من قبل الشركة مع ما نشرته «دوت الخليج» تحت عنوان «هبوط تمديدات مياه نجران في المخططات الزراعية» بتاريخ الاثنين 8 فبراير 2021، ومتابعة القضية بخبر آخر تحت عنوان «مياه نجران تعالج التمديدات والخلل في الأثايبة» بتاريخ 23 مارس 2021.

وتضمن معاناة الأهالي من هبوط الطبقة الأسفلتية في بعض مشاريع تمديدات الصرف الصحي، ورحيل المقاول المكلف بإصلاح هبوط التمديدات دون استكمال مهمة سفلتة الطريق بعد المعالجة، مكتفيا بوضع أقماع تحذيرية بوسط وعلى جوانب الشوارع دون سفلتة المواقع الخطرة لأكثر من شهرين، حيث عاودت شركة المياة الوطنية الشخوص للمواقع بحي الأثايبة، وتم إصلاح الطبقة، وإعادة سفلتة الحفر ومواقع الهبوط، ورفع العلامات التحذيرية من كل المواقع بالحي.

وأكد المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة نجران، فايز بن علي لسلوم، أن الأعمال التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه والأعمال التي تدخل ضمن نطاق أعمالها تتم متابعتها، واستخراج التصاريح اللازمة لها من الجهات المعنية، لإصلاح الأعطال، إن وجدت، وإعادة الموقع لوضعه وما كان عليه.