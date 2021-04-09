انطلاق حملة رب اجعل هذا البلد آمنا في شرورة

دشّن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف بمقر المحافظة أمس، حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً ـ فكر آمن.. لوطن آمن»، بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد القحطاني ورئيس هيئة شرورة يسلم النهدي.

واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح مفصل عن أهداف الحملة، وما تتضمنه من برامج هادفة توضح أهمية توحيد الكلمة، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، والحفاظ على أمن المجتمع والوطن، والتحذير من الفتن ومثيريها، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.

كما أطلقت اليوم مسيرة توعوية مرورية في شوارع وميدان المحافظة إيذانًا بتدشين فعاليات الحملة حيث بدأت نقطة الانطلاق من ساحة جامع الملك فهد بشرورة. وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة شرورة مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.