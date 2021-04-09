436 منشطا دعويا بشهر رمضان في نجران

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خطته الدعوية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وبلغ عدد المناشط الدعوية التي تم اعتمادها من قبل فرع الوزارة بالمنطقة من خلال النظام التقني للفسح الإلكتروني (تيسير) لمركز الدعوة وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع فنيا 436 منشطا دعويًا.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المناشط المعتمدة شملت العديد من المحاضرات التي تناولت موضوعات (العقيدة، والفقه، وما يتعلق بأحكام الصيام والقيام، والآداب الشرعية) تقام (عن بعد)، عدا الكلمات التي تلقى في الجوامع والمساجد بِما لا يزيد عن عشر دقائق مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي كورونا.

وبيّن العصيمي أنه تم إدراج الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والسجون ضمن الخطة الدعوية خلال هذا الشهر المبارك، إضافة لإقامة مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناسب مع موضوعات هذا الشهر الفضيل وذلك على كتاب (من هدايات سورة الفاتحة) وكتاب (آية الكرسي وبراهين التوحيد) للشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.

وفي وقت سابق، قام مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بجولة على عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها واكتمال خدماتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الوقوف على ضبط مكبرات الصوت ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي.

وأكد العصيمي أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة وفروعها، على كافة الجوامع والمساجد بالمملكة بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت وحرص الوزارة على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن، فقد تم الوقوف على تطبيق توجيهات معالي الوزير بهذا الخصوص، والالتزام بالتعليمات بما يخص مكبرات الصوت الخارجية أو السماعات الداخلية، بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر عن المجاورين للمساجد.