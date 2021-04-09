توقعات بدرجات حرارة منخفضة وغبار وسحب رعدية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للأحوال الجوية يوم غد السبت، حيث من المتوقع أن يتوالى الانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق مع سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالمملكة.

غبار:

كما توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية يطرأ معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، قد تودي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية:

وتابع: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ويمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان ونجران وأجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.



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