الأردن: نقف بشكل مطلق بجانب السعودية في مواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الأردن اليوم، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفةً المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما بنجاح.

إدانة واستنكار:

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية، وتشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

تهديد للمنطقة:

كما أكد السفير الفايز وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشدداً على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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