‫إدارة مساجد حفر الباطن تُكمل استعدادها لاستقبال رمضان‬

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن استعدادها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال خطة تكاملية قام بها المراقبون والفنيون للعناية بالمساجد والمصلين خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى تهيئتها وتجهيزها وزيادة أعمال التعقيم والصيانة والنظافة.

إجراءات احترازية:

كما شددت الإدارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المتمثلة في وضع الملصقات الإرشادية ولبس الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة.

ومن جانبها، قامت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية في حفر الباطن بالتعاون مع إدارة المساجد بمبادرة غسيل سجاد عدد من المساجد والجوامع، بالإضافة إلى تعقيمها.

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