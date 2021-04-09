الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

طارق العلي يتحدث عن مسلسل غريب قبل عرضه في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الفنان طارق العلي عن مسلسله الجديد “غريب”، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على قنوات روتانا.

وجوه شابة:

قال العلي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: إن مسلسل غريب يقدم مجموعة من الوجوه الفنية الشابة الواعدة.

وأضاف الفنان أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية أثناء تصوير المسلسل، مقدمًا تعازيه للوسط الفني الخليجي والعربي في وفاة الراحل مشاري البلام.

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