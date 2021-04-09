السعودية | سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى لبنان يستقبل مسؤولا أمميا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:03 مساءً, 9 أبريل 2021 م
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح .
وجرى خلال اللقاء متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.