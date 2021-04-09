شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الأمير تشارلز في وفاة الأمير فيليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".