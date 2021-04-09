- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09
إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض
ذكر مرور الرياض أن الحركة عادت بالاتجاهين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مرور منطقة الرياض أنه تم إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض- حي الملز بالاتجاهين.
إزالة تحويلة الستين:
وقال مشروع قطار الرياض في وقت سابق: إنه سوف يتم إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي (الستين)، وسيتم إعادة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.
شارك الخبر
شارك الخبر