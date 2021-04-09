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إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض

ذكر مرور الرياض أن الحركة عادت بالاتجاهين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض أنه تم إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض- حي الملز بالاتجاهين.

إزالة تحويلة الستين: 

وقال مشروع قطار الرياض في وقت سابق: إنه سوف يتم إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي (الستين)، وسيتم إعادة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.

إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض - متابعات الخليج 365
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