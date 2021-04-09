الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض أنه تم إعادة الحركة المرورية بشارع صلاح الدين الأيوبي وشارع الأحساء بالرياض- حي الملز بالاتجاهين.

إزالة تحويلة الستين:

وقال مشروع قطار الرياض في وقت سابق: إنه سوف يتم إزالة تحويلة طريق صلاح الدين الأيوبي (الستين)، وسيتم إعادة الحركة في كلا الاتجاهين على كافة طرق وشوارع التحويلة.



شارك الخبر