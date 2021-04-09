زحام في الأسواق الكبرى قبل رمضان ومطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

تنتشر مع قرب شهر رمضان المبارك الحملات الدعائية من المحلات الكبرى ومشاهير التواصل الاجتماعي، وسط ازدياد الإقبال من العائلات على الأسواق الكبرى للحصول على المواد الرمضانية الاستهلاكية للاستفادة من التخفيضات، حيث يأتي ذلك في ظل عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من بعض الأسواق.

تلاعب العمالة:

وقال عدد من الأهالي: إن هناك عمالة مع قرب شهر رمضان تتلاعب في الأسعار وترفعها كيفما تشاء، خصوصًا مع تزايد الإقبال من العائلات على تلك الأسواق، حيث كانت هناك بعض البضائع منتهية الصلاحية أو المخزنة في المستودعات منذ سنوات ومع كثر الطلب عليها يتم بيعها للمستهلك، مطالبين الجهات ذات العلاقة بإحكام الرقابة وزيادة عدد المراقبين في الميدان للحد من مثل هذه الممارسات وعدم التساهل في صحة متابعات الخليج 365.

إجراءات احترازية:

فيما أوضح آخرون أنه مع اقتراب رمضان يزداد الزحام وسط عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتساهل بها، خصوصًا مع تزايد حالات كورونا، مطالبين برفع الإجراءات وإقفال الأسواق لتصبح بسعة محددة وعدم دخول الأطفال والصغار؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

24 ألف زيارة:

ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,124 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 843 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

غرامات:

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.

وعاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر” سناب شات “، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

كما دعت التجارة المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحام، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم- بإذن الله- وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



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