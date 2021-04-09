فوائد لن تتوقعها لـ المشي 30 دقيقة في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد، جميع أفراد المجتمع بالمشي يوميًّا في رمضان بعد صلاة التراويح لمدة نصف ساعة؛ وذلك للمحافظة على صحة حيوية ونشاط الجسم بعد صيام أكثر من نصف يوم قد يقضيها بعض الأفراد دون حراك.

تقليل خطر السكري:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن للمشي فوائد عديدة، منها تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتخفيف آلام المفاصل، كما أن المشي يساهم في تخفيف الوزن، وتعزيز المناعة، وتعزيز صحة العظام، وتخفيف آلام الظهر، وتحسين النوم، والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وتأخير أمراض الشيخوخة، وحرق الدهون والسعرات الحرارية، وحماية القلب، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع.

حذاء وملابس مناسبة:

ونصح باستخدام ملابس قطنية وحذاء رياضي مناسب ومريح للقدمين، واختيار الوقت المناسب لممارسة المشي ويفضل بعد صلاة التراويح، والسير في المماشي التي حددتها أمانات المد، وتجنب تناول الوجبات الدسمة قبل ممارسة المشي بأقل من ساعتين، بالإضافة إلى تناول الماء بكميات كافية قبل وبعد المشي، والتنفس بطريقة منتظمة (شهيق وزفير عميقين)، مع التوقف عن المشي عند الشعور بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.

آلام أسفل الظهر:

وتابع باواكد أن المشي يساعد في تخفيف الألم من تصلب الجسم عن طريق تدفئة العضلات، ما يسهل الحركة وترفع للحركة درجة حرارة الأنسجة ما يسهل على العضلات التمدد مع زيادة درجة الحرارة، وبالتالي تتحرك العضلات بسهولة أكبر، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يزيد المشي من مستويات أنواع معينة من المواد الكيميائية في الدماغ، المعروفة علميًّا باسم الناقلات العصبية، والتي تساعد الجهاز العصبي على العمل بشكل فعال، ويمكن أن يشمل ذلك نوعًا من النواقل العصبية التي تقلل الألم، ولهذا السبب، ينصح بالمشي غالبًا لتخفيف الألم وتقليل المشكلة في المرضى الذين يعانون من آلام العضلات والعظام المزمنة، أي الألم الذي يؤثر على العظام والعضلات والأربطة والأوتار والأعصاب، مثل آلام أسفل الظهر.



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