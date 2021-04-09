وزارة الصحة: لقاح كورونا متاح لكبار السن دون موعد مسبق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من 75 عامًا وأكثر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة.

وشدد توجيه وزارة الصحة على ضرورة إلزام مراكز اللقاح الخمسة الرئيسية التابعة للوزارة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا بدون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بسلاسة، كما تلزم جميع مراكز اللقاح الأخرى التابعة للوزارة باستقبال من تجاوزت أعمارهم 80 عامًا.

خيار الكرسي المتحرك:

ونوهت الصحة على ضرورة توفير جميع مراكز اللقاح خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة لهذه الفئة، وتسهيل إجراءات الدخول والتسجيل وإعطائهم الأولوية في التطعيم دون انتظار.

تسجيل بياناتهم بشكل فوري:

يشار إلى أن جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة تلتزم بتسجيل بيانات المطعمين من هذه الفئة بشكل فوري في منصة صحة والقوائم غير المتصلة بالشبكة Offline sheets في حال عدم توفر المنصة، بالإضافة إلى نظام EOD.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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