شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن قتل الإمام والمؤذن في تبوك.. بسبب موعد إقامة الصلاة ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هزت جريمة بشعة فجر اليوم (الجمعة) أهالي تبوك، بعد أن أقدم مواطن على قتل إمام ومؤذن داخل مسجد في حي البوادي في تبوك، طعناً بالسكين حتى الموت.

وفِي التفاصيل بحسب مصادر "الخليج 365"، أن مواطناً في الستين من عمره ترصد للإمام والمؤذن (في السبعين من عمرهما) كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وقالت المصادر إن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت المصادر إلى أن مواطناً فوجئ ببركة الدماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الحادثة وبدأت بالاستدلال الجنائي لفك لغز الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة في إنجاز أمني جديد، والقبض عليه وتقديمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.