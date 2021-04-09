شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 14 يوماً تفصل بين التطعيم بلقاح كورونا ولقاحات الأمراض الأخرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، أنه لن يتم تطعيم المستفيدين المسجلين في تطبيق «صحتي» باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في نفس الفترة التي يتلقى فيها المستفيد اللقاحات المضادة لأمراض أخرى، كالحصبة والإنفلونزا.

وكشفت وزارة الصحة أنه لا توجد بيانات حول إعطاء لقاح كورونا بالتزامن مع اللقاحات الأخرى، مؤكدة أن تلقي التطعيم بلقاح كورونا سيكون بمفرده مع فترة لا تقل عن 14 يوما قبل أو بعد اللقاحات الأخرى.

ونصحت وزارة الصحة، جميع المستفيدين، قبل تلقي لقاح كورونا، بالإفصاح عن حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي تم تلقيها سابقا، وكذلك الإفصاح عن التاريخ المرضي بالتفصيل وما إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.