راصد جوي يتوقع غرة رمضان ويتحدث عن تأثير الغيوم أو الغبار على الهلال

قال الراصد الجوي أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، إن الثلاثاء المقبل هو غرة رمضان فلكيًّا، وإذا تعذّرت رؤية الهلال؛ بسبب الغيوم أو الغبار، سيكون الأربعاء، هو بداية الشهر الكريم.

وأوضح الصخري، عبر حسابه على تويتر، أن جرم القمر يغرب قبل الشمس يوم الأحد ٢٩ شعبان، ويمكث الهلال ٢٠ دقيقة في أفق العاصمة الرياض بعد غروب شمس الإثنين ٣٠ شعبان، ومن ثم سيكون الثلاثاء ١٣ أبريل ٢٠٢١ هو غرة رمضان بإذن الله. حسب الصخري.

واستدرك الصخري، قائلًا: في حال تعذرت رؤية الهلال؛ بسبب غيوم أو غبار فسيكون الأربعاء ١٤ أبريل هو بداية رمضان.

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