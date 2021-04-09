ضبط منزل شعبي خصص معملًا للنجارة بالعتيبية في مكة

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منزلًا شعبيًّا تم تخصيصه معملًا للنجارة يعمل دون ترخيص.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المعامل والمستودعات في المنطقة.

وأوضحت البلدية أنَّ الفرق الرقابية تمكنوا من رصد المنزل الشعبي ضمن نطاقها الاشرافي و تم تخصيصه من قبل العاملين فيه لبيع وتوزيع أدوات النجارة، ويفتقر إلى أدنى إشتراطات السلامة؛ حيث تم إغلاق الموقع فورًا ومصادرة أدوات التشغيل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت البلدية حرصها على مراقبة كل المعامل والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات البلدية، وشددت البلدية على اتخاذ الاجراءات الصارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب.