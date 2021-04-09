«التبرع بالأعضاء البشرية».. ما آليات النظام وكيفية نقلها من المتوفى؟

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (468) وتاريخ 17/08/1442هـ، بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

وأوضح القرار أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء ينسق- عند الحاجة- مع الجهة المختصة في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تأمين احتياجات المنشآت الصحية المرخص لها في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

وتنص المادة الثانية من النظام بأنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة.

كما نصت المادة الثالثة على أنه في غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.