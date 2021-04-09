5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 401 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ169حالة، ثم الشرقية 143 حالة، فمنطقتا (المدينة المنورة وحائل) بـ25 حالة؛ حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة القصيم 24حالة، ثم جازان 22، وتبوك 19حالة، ثم نجران 12 إصابة، والحدود الشمالية 10 حالات جديدة، ثم الجوف 9حالات. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 6 إصابات جديدة.

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