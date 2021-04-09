«الجوازات»: تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات

أعلنت المديرية العامة للجوازات تغيير مسمى خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة تواصل؛ لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم في تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر في إطار رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمة تواصل تسهم في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر.

وتشمل المشكلات التي تسهم في حلها خدمة تواصل: الجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، وخدمات التابعين والمكفولين، وإجراءات هوية مقيم خارج المملكة، وتأشيرات الخروج والعودة النهائيين، وفقًا للجوازات السعودية.

وكذلك تأشيرة الزيارة، وتمديد الزيارة لليمنيين، وتمديد الزيارة للسوريين، ونقل الخدمات وتعديل المهن وتحديث وتمديد الجواز والبلاغات، وفقًا للجوازات السعودية.

ولاستخدام خدمة تواصل، يتم شرح الخدمة المطلوبة موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود، ورفع المرفقات للحالة إن وجدت، وفقًا للجوازات السعودية.

ولا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه ولن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة، وهذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات، وتصل مدة تنفيذ الطلب إلى 7 أيام.

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