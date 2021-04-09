«الغذاء والدواء» تحظر استخدام هرمون النمو كمنشط.. وتحدد مخاطره

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام هرمون النمو، واعتبرته كمنشط محظورًا، وقد يسبب مخاطر جسيمة على المستخدم كاضطراب عمل الهرمونات.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المنشطات والطرق المحظورة داخل وخارج المنافسة منها الهرمونات الببتيدية وعوامل النمو والمواد المتصلة بها.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن هناك مواد تنتج بواسطة الغدد الصماء للتحكم بوظائف معينة مثل هرمون النمو، ومن مخاطره داء السكري، واضطراب عمل الهرمونات، وداء العملقة.

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