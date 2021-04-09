«التعاون الخليجي» يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيّرة تجاه خميس مشيط

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وفي بيان للمجلس، أكد الحجرف، أن «استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية»، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الحجرف، «تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها».

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