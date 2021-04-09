5 نصائح من «الصحة» لمرضى ضغط الدم خلال رمضان

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح لمرضى ضغط الدم، لافتة إلى أهمية اتباعها خلال شهر رمضان الكريم.

وفي إطار حملة «عش بصحة»، نصحت الوزارة بمراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد قدرتك على الصيام، مع أخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة، حتى يكون الجسم استرجع كمية كافية من السوائل.

وأضافت الوزارة: عند نسيانك حبة ثم تذكرتها في اليوم التالي لا تضاعف الجرعة، مؤكدة على تقليل استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع الضغط، مع جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزء من وجبتك، لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا