5 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 191حالة، تلتها جدة بـ33حالة، ثم مكة المكرمة بـ25، والهفوف22، وحائل 19.

وسجلت والليث 14، و الدمام 13، وكل من( تبوك وينبع والظهران) 11 حالة تعاف، ثم عرعر 10، و(الطائف والقطيف) 8، وكل من المبرز والمدنية المنورة 7 حالات، فـ(الخبر وأبوعريش) 6 حالات تعاف، بحسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة.

وفي المرتبة التالية جاءت (بريدة والمجمعة وضرما وتربة والخفجي والخرج) بتسجيل كل منها 4حالات تعاف، تلتها (نجران وعفيف والدلم والجبيل والخرمة والنماص ورفحا والمذنب والعيص ووادي الدوواسر) بواقع 3 حالات لكل منها، ثم (الأسياج والقوارة وأحد رفيدة وأبها وبيشة والدوادمي وعيون الجواء والقيصومة ومهد الذهب والعويقيلة وبلجرشي والنعيرية ومرات وفيفا والقريع) بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وأخيرًا جاءت (أبوراكة وموقق وثول وبارق والمضة وسكاكا والباحة وخميس مشيط وسراة عبيدة وبقيق وعنيزة ومحايل ونمرة ورنية والحائط والبدع والقريات والغزالة وقصيباء والبدائع ورياض الخبراء وصفوى والحناكية وحوطة بني تميم وظهرن الجنوب وتثليث وطبرجل ودومة الجندل وبقعاء والقويعية والمزاحمية ورماح والمظيلف ووادي الفرع وأضم وقرية العليا وترج وأم الدوم وراس تنورة وبللسمر) بواقع حالة تعاف لكل منها.

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