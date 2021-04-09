إنشاء مكتب إقليمي لـ«السياحة العالمية» بالرياض.. والمباني هدية المملكة للمنظمة

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية، تتضمن إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة العالمية في العاصمة الرياض.

ويأتي ذلك وفقًا للاتفاقية الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على الاتفاقية يحمل الرقم (م/ 68)، ويتضمن 10 مواد بينها، توفير المملكة مباني المكتب الإقليمي مجانًا للمنظمة وفي مكان يتفق عليه الطرفان.

كما تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب بمن فيهم المدير، ويخضع الموظفون للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه.