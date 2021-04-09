بالفيديو.. شاب يرفض بيع جزء من كبده بـ3 ملايين ريال ويتبرع بكليته لفتاة يتيمة

كشف الشاب «علي الضبعان»، أنه رفض مبلغ ثلاثة ملايين ريال مقابل التبرع بجزء من كبده، وفضل التبرع بكليته مجانا لطالبة يتيمة تدرس في المرحلة الثانية.

وقال في تقرير لـ«الإخبارية نت» انه كان يعمل مديرا تنفيذيا بإحدى الجمعيات الخيرية في حائل، ومن ضمن المرضى الذين كانت الجمعية تتولى نقلهم إلى مركز الغسيل الكلوي «عائشة» وكانت تدرس في المرحلة الثانوية، وطلب ملفها وتواصل مع مدرستها وعرف حالتها الصحية، وعزم على التبرع لعائشة.

وأضاف أنه منذ ثلاثة أشهر تواصل معه شخص حول التبرع بجزء من كبده لرجل أعمال كبير، ورأى أنه لا توجد مشكلة بشرط موافقة الأطباء لأنه كان ينوى التبرع بكليته لعائشة، وعندما علم أن الرجل رصد مبلغ ثلاثة ملايين ريال مقابل ذلك رفض؛ لأنه لا يجوز لا شرعًا ولا نظامًا بيع جزء من الجسد، كما أنه يتبرع لوجه الله وليس للمال.

وأوضح أن المستشفى أبلغه بأنه لابد من أن بتبرع بشيء واحد فقط إما جزء من كبده لرجل الأعمال الشهير، أو بكليته لعائشة، فاختار على الفور التبرع لعائشة.

فيديو | شاب يرفض بيع جزء من "كبده" مقابل 3 ملايين ريال.. ويتبرع بكليته لفتاة يتيمة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/D7LcwnLfmU — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 9, 2021

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