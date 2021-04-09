السعودية اليوم / لبنان تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان 2500 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 398799، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6592 حالة بعد تسجيل 43 حالة وفاة .

// انتهى //

19:28ت م

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بيروت 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واسسجّلت لبنان 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 491928 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 398799، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6592 حالة بعد تسجيل 43 حالة وفاة .// انتهى //19:28ت م0094

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