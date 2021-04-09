السعودية اليوم / مقتل 24 إرهابيًا بعملية عسكرية للجيش في نيجيريا



أبوجا 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واس

قتُل 24 شخصًا من عناصر العصابات الإرهابية المٌسلحة خلال عملية عسكرية شنها الجيش النيجيري، في محافظة كادونا، شمال غربي البلاد.

وأفاد مفوض محافظة كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية صموئيل أروان في تصريح صحفي ، أن الجيش نفّذ عملية برية وجوية ضد العصابات الإرهابية المسلحة في إحدى الغابات بمنطقة "جواري" بالمحافظة المذكورة .

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 24 مسلحًا، فضلا عن فرار عدد كبير بعد إصابتهم بجروح، مشيرًا إلى تدمير أوكار للعصابات، ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهم.

مما يذكر أن 937 شخصًا قتلوا، فيما اختطف 1972 آخرون في هجمات شنها مسلحون بمحافظة كادونا، العام الماضي.

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19:21ت م

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