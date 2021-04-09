

بغداد 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7937 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14641,فيما تم تسجيل 5445 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 804772 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 91963 مصابا ,منهم 449 مصاب في العناية المركزة.

// انتهى //

19:13ت م

0087



بغداد 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 911376 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14641,فيما تم تسجيل 5445 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 804772 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 91963 مصابا ,منهم 449 مصاب في العناية المركزة.// انتهى //19:13ت م0087

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.