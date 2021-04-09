السعودية اليوم / إدارة المجاهدين بنجران: القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة



نجران 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران عامر آل خريم بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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19:11ت م

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