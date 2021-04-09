جثمان الأمير فيليب لن يُسجى والجنازة غير رسمية.. لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، وجثمانه لن يُسجى ليتسنى للجمهور إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وأضافت الكلية، أنه تم تعديل المراسم في ضوء القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.



وتابعت الكلية "الجنازة لن تكون رسمية والجثمان لن يُسجى في نعش مكشوف، وسيرقد جثمان الأمير فيليب في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج، وهذه الترتيبات تتسق مع التقاليد ومع رغباته".





وأشارت إلى أنه تم تعديل ترتيبات الجنازة في ظل الظروف السائدة التي تفرضها جائحة كورونا، وللأسف نطلب من الناس عدم الحضور أو المشاركة في أي أحداث متعلقة بالجنازة.

وأعلن قصر بكنجهام، في وقت سابق الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر ناهز الـ 99 عاما.





ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير/شباط للعلاج من عدوى.

ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارثولوميو هوسبيتال"، حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل، قبل أن يغادره في 16 مارس/آذار الماضي.