فوائد الصوم للعظام والمفاصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، أن الدراسات والأبحاث كشفت أن للصيام دورًا إيجابيًّا في تخفيف آلام الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن، إذ بينت دراسة بريطانية أن الصيام كفيل وحده بتخفيف آلام الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن، وأن كل ما على المرضى هو التقيد بالنصائح التي يوجهها الطبيب المعالج، فخلال فترة الصوم التي تمتد إلى أكثر من نصف يوم يقوم الجسم بتدمير الخلايا القديمة والمريضة في نظام المناعة ويولد خلايا جديدة قوية.

تركيز مادة الأندورفين:

وبين في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن للصوم انعكاسات إيجابية على جميع المرضى إذ يؤدي الصوم إلى زيادة تركيز مادة الأندورفين في الدم والتي تعرف بدورها الفعال في تخفيف الألم مما يؤدي إلى انخفاض ألم المفاصل، كما أن الصوم يؤدي إلى تحسن في التيبس الصباحي والألم والانتفاخ المفصلي وانخفاض سرعة الترسيب في الدم (والتي تكون مرتفعة في التهاب المفاصل).

المشي 30 دقيقة:

ولفت إلى أن الصيام يفيد أيضًا مرضى هشاشة العظام، إذ إن المريض يستطيع الصوم مع التزامه بتناول الدواء الموصوف له، وضرورة ممارسة الرياضة التي تناسب حالته، وخاصة رياضة المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا، ويفضل ممارستها بعد صلاة التراويح؛ حتى لا يشعر المريض بالتعب.

وجبات ينصح بها:

ودعا ضياء مرضى الهشاشة في ختام حديثه، بتناول الأطعمة التي تشتمل على الكالسيوم، والفسفور، وفيتامين (د)، والحليب ومشتقاته، والأسماك، والخضروات الخضراء والبيض، والطماطم، والبطاطس، كما أن التمر من الأغذية المفيدة لمرضى هشاشة العظام، فيما ينصح بالتقليل من الأطعمة التي تحتوي على دهون عالية وسكريات، لتجنب زيادة الوزن، وعدم الإفراط في تناول القهوة والبروتينات الحيوانية، وتجنب شرب المياه الغازية، وخاصة المضاف إليها ألوان صناعية، فكل ذلك يضر الجسم.



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