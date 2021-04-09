شكرا لقرائتكم إدارة المجاهدين بنجران تقبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09
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إدارة المجاهدين بنجران تقبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات
جرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت إدارة المجاهدين في نجران عن القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة.
تفاصيل العملية:
وصرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران عامر آل خريم بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.
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