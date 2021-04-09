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إدارة المجاهدين بنجران تقبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

إدارة المجاهدين بنجران تقبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات

جرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة
إدارة المجاهدين بنجران تقبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت إدارة المجاهدين في نجران عن القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة.

تفاصيل العملية: 

وصرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران عامر آل خريم بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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