سببب لون البول الداكن في نهار رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور حلمي عبدالحميد، أن ملاحظة تحول لون البول إلى أصفر داكن أو فاتح طبيعي في نهار رمضان مع الصيام طبيعي ولا يدعو إلى القلق، مبينًا أن ذلك ناتج عن قلة السوائل في الجسم الذي يكون خاليًا من السوائل في النهار، بينما بعد الإفطار يبدأ الجسم يستعيد توازنه وتمتلئ المثانة إلى ما قبل السحور، ويتحول اللون إلى الابيضاض مما يعني سلامة انتظام حركة المسالك البولية.

8 أكواب يوميًّا:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يجب على جميع أفراد المجتمع تناول ما يعادل ٦- ٨ أكواب من الماء النقي في الفترة ما بين الإفطار إلى السحور لتعويض ما يفقده الجسم خلال اليوم عبر التبول أو التعرّق؛ وذلك لحماية الجسم من التعرض للجفاف.

تعزيز التفاعلات الكيميائية:

وأشار إلى أن للماء وظائف عديدة في الجسم، منها دوره في جميع التفاعلات الكيميائية، كما ينقل جميع أنواع المواد الغذائية التي نتناولها (جلوكوز- أحماض أمينية- أحماض دهنية) إلى بلازما الدم، ونقل الهرمونات والإنزيمات من أماكن إنتاجها إلى أماكن تأثيرها، بالإضافة إلى المحافظة على التوازن الحمضي القلوي في الجسم، المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة عند 37 درجة مئوية، يساعد في المحافظة على ضغط الدم وقيام الدم بوظائفه، يساعد المفاصل في الجسم على الحركة والدوران.

الماء أفضل للأطفال:

وشدد الدكتور عبدالحميد، على ضرورة تعويد الأطفال وتوجيههم بتناول الماء، وخصوصًا إذا كانوا في سن الصيام، إذ يلاحظ أن الأطفال يستهلون كميات كبيرة من المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، وهو ما ينعكس سلبًا على صحتهم والأفضل تناول الماء النقي والعصائر الطازجة التي لها فوائد عديدة منها احتواؤها على الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

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