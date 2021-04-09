فوائد وأبرز أنواع الشوربة الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من أشهر أنواع الشوربات الرمضانية شوربة الحب، والتي تُعرف بالشوربة الحجازية والتي تتصدر الموائد في الشهر الفضيل إذ يتم إعدادها بالحب المهروس أو القمح بجانب اللحم، فيما أوصت جمعية السرطان الأمريكية في دراسة علمية بضرورة الإكثار من تناول حبوب القمح؛ لأنها تساعد على خفض خطر الإصابة بالأمراض وتحديدًا بالسرطان.

فيتامينات ومعادن وألياف:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة منى سعد عبدالله: إن شوربة الحب أو القمح من أفضل أنواع الشوربات في قيمتها الغذائية، إذ تعد غنية بالعناصر الغذائية المختلفة من فيتامينات ومعادن وألياف، ونسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم الطاقة اللازمة، وينصح بعدم الإكثار من تناول هذه الشوربة خلال فترة الإفطار لمنع الشعور بامتلاء المعدة دفعة واحدة، إذ يكفي تناول كمية بسيطة مع قطعة اللحم.

فوائد صحية عديدة:

وعن الفوائد الصحية لشوربة الحب، أوضحت أن هناك فوائد صحية عديدة منها تنشيط الجسم ومده بالطاقة والحيوية، ومنع الإصابة بفقر الدم، بسبب احتوائه كمية جيدة من الحديد، ونمو الجسم بسبب وجود فيتامين ب المركب، لهذا ينصح بحث الأطفال على تناول هذه الشوربة، وتسهيل حركة الأمعاء والحد من الإمساك، وبسبب وجود كمية كبيرة من الألياف الغذائية فيه، وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، ومعالجة أمراض الصدر، وتخفيف السعال، وتقوية العظام والأسنان، بواسطة عنصر الكالسيوم الموجود في حب الهريس، معالجة انقباضات المعدة والقرحة، وتهدئة الأمعاء الغليظة، وضبط نسبة الكولسترول في الجسم، وتقوية جهاز المناعة.

أبرز الأصناف الرئيسية:

واختتمت منى سعد بقولها: إن الأسر السعودية لا تستغني عن شوربة الحب أثناء تناول وجبة الإفطار في رمضان، حيث تتصدرها كأحد أبرز الأصناف الرئيسية في رمضان، وتتعدد طرق إعدادها حسب رغبة ربات البيوت، ولكن الطريقة المعتادة هي سلق القمح الأبيض أولًا وإضافته إلى مرق اللحم المسلوق، ثم يوضع عصير الطماطم والبهارات وتترك حتى تنضج.



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