نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مجموعة من النصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع، مشددةً على أهمية اتباعها خلال شهر رمضان الكريم.

أدوية ومراجعة الطبيب:

ونصحت الوزارة عبر حساب “عش بصحة”، بمراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد قدرتك على الصيام، مع أخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة، حتى يكون الجسم استرجع كمية كافية من السوائل.

وأضافت الوزارة: عند نسيانك حبة ثم تذكرتها في اليوم التالي لا تضاعف الجرعة، مؤكدة على تقليل استهلاك كمية الأملاح؛ لأنها تؤدي إلى ارتفاع الضغط، مع جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءًا من وجبتك؛ لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

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