تجنبوا تناول البيتزا في السحور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، أفراد المجتمع بتجنب تناول الوجبات السريعة ومنها البيتزا في السحور، وتناول الطعام الصحي المعد في البيت؛ لضمان عدم التعرض للعطش المصاحب لتناول البيتزا.

جفاف العجينة:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الفرد بطبيعة الحال يشعر بالعطش بعد تناول البيتزا والسبب يكمن في كون عجينة البيتزا تكون جافة عادة، وتحتوي على نسبة ماء قليلة، كما أن محتوى الملح يكون مرتفعًا جدًّا في البيتزا، وهو ما يجعل الجسم يطلب المزيد من الماء.

الملح يسبب العطش:

وبينت أن تناول 200- 400 جم من البيتزا يدخل إلى الجسم ما يوازي 5 جرامات من الملح، ووفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًّا؛ إذ إن ارتفاع محتوى الملح في الدم يؤثر على الكلى والغدد الكظرية، ويحد من إفراز الماء ما يجعل الجسم يطلق إشارات العطش، وذلك لمحاولة إعادة التوازن في داخله.

تجنب الدسم والدهون:

وشددت الدكتورة جواهر على ضرورة أن تكون وجبة السحور معتدلة في عناصرها الغذائية، ولا تحتوي على الدسم والدهون والسعرات الحرارية العالية مما يرهق الجسم طوال فترة الإمساك إذ يشعر الفرد بالعطش الشديد وهي إشارات يصدرها المخ، وفي حال تناول الفرد وجبات سريعة، ومنها البيتزا في السحور، فإن عليه تقديم السحور قبل الإمساك بأربع ساعات وتناول سلطة خضار أو فواكه ووجبة صحية خفيفة مع تناول الماء النقي باعتدال.



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