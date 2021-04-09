السعودية | لماذا احتفى السعوديون بـ "شارع الثبيتي"؟

شكرا لقرائتكم لماذا احتفى السعوديون بـ "شارع الثبيتي"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفى السعوديون بالشاعر السعودي الراحل محمد الثبيتي (1952 - 2011) الذي وافته المنية مع بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، حيث وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإطلاق اسم الراحل على أحد شوارع المدينة التي ترعرع بها في محافظة الطائف، الأمر الذي رآه العديد من المهتمين بالشأن الثقافي، بادرة مستحقة ينالها الشاعر تقديراً لما قدمه في الساحة الشعرية طوال مسيرته المبنية على عناصر النجاح والأدبيات الشعرية.

ويعتبر الراحل محمد بن عواض الثبيتي من الفنانين الذين حصدوا مجدهم بعد وفاتهم، فرغم أنه حصد عددا من الجوائز، مثل فوزه بجائزة نادي جدة الأدبي التي حرمه المتشددون منها، مع فوز قصيدته "موقف الرمال.. موقف الجناس" بجائزة البابطين عن أفضل قصيدة من مؤسسة "البابطين" للإبداع الشعري عام 2000 م، كما يأتي آخرها فوزه بلقب شاعر عكاظ.

وفي هذا النطاق، تداول المغردون على منصة "تويتر" في السعودية، خبر الاحتفاء في نطاق واسع، حيث علق ابنه نزار الثبيتي قائلا: أود أن أقدم كامل الشكر إلى الأمير خالد الفيصل، على هذه اللفتة الكريمة التي لا تستغرب منه، كما أود أن أشكر أكاديمية الشعر العربي، وكذلك أمانة محافظة الطائف على مبادرتهم في تكريم والدي.

إلى ذلك لا تقتصر التجربة الشعرية التي تفرد بها "سيد البيد"، على حرب هنا أو هناك، بل كان له إسهام ذو أثر كبير في اللغة الشعرية المميزة ذات الصورة الفنية العالية، موظفا كل ما حوله من الثقافة البدوية، والبيئة الحجازية، والبعد الإسلامي إلى منطقة مكة المكرمة التي عاش بها معظم سنوات حياته.

وفيما يتعلق بأعمال الشاعر الثبيتي فقد أصدر ديوانه الأول "عاشقة الزمن الوردي" سنة 1982، ليتبعه بثلاثة دواوين، هي: "تهجيت حلما.. تهجيت وهما"، ثم "التضاريس"، وآخرها "موقف الرمل من الجناس" في تجربة شعرية مكثفة شعرا وحضورا، وصراعا.

يذكر أن الشاعر محمد الثبيتي يصنف واحداً من ضمن الشخصيات البارزة القليلة التي حصدت مجدها بعد وفاتها، حيث إنه حصد العديد من الجوائز، تأتي ضمنها جائزة نادي جدة الأدبي، إضافة إلى نيل قصيدته "موقف الرمال.. موقف الجناس" جائزة البابطين عن أفضل قصيدة من مؤسسة "البابطين" للإبداع الشعري سنة 2000، مع نيله أيضاً لقب شاعر عكاظ.