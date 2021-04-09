السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من بلدة دورا



الخليل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا فلسطينيا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كريسة في بلدة دورا، واعتقلت المواطن رزق الرجوب بعد مداهمة منزله وتفتيشه .

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18:21ت م

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