السعودية اليوم / 1621 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت بالشرقية



الدمام 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1621 جولة رقابية، إضافةً لـ 51 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن أعمال اللجنة الميدانية، وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية، وتحرير 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز كافة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس

ودعَت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز 940 لمعالجتها.

// انتهى //

18:17ت م

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الدمام 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1621 جولة رقابية، إضافةً لـ 51 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن أعمال اللجنة الميدانية، وبمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية، وتحرير 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز كافة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا ودعَت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات، على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبلدية، عبر التواصل مع مركز 940 لمعالجتها.// انتهى //18:17ت م0081

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