

عمّان 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3794 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 581170 حالة شفاء بعد تسجيل 4399 حالة إضافية، كما سجلت 81 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7646 حالة.

// انتهى//

17:52ت م

0079



عمّان 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659250 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 581170 حالة شفاء بعد تسجيل 4399 حالة إضافية، كما سجلت 81 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7646 حالة.// انتهى//17:52ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 3794 إصابة و 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.