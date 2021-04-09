السعودية اليوم / آلاف المصلين يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى



القدس المحتلة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واس

أدى نحو 40 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الوجود المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: إن آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك توافد لأداء صلاة الجمعة في رحابه .

فيما قال شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين، عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى.

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17:04ت م

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