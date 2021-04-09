السعودية اليوم / أسواق محافظة طريف.. استعداد وتوفر في السلع الغذائية الرمضانية



طريف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس

استعدت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

وتابعت " واس " خلال جولة ميدانية " اليوم " توفر السلع الرمضانية في أسواق طريف وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

17:04ت م

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طريف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واساستعدت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.وتابعت " واس " خلال جولة ميدانية " اليوم " توفر السلع الرمضانية في أسواق طريف وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //17:04ت م0076

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